首度由台灣人命名！興大發現新白蟻物種「穿山甲木鼻白蟻」

2019-03-01 16:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學昆蟲系副教授李後鋒團隊發現新的白蟻物種，並命名為「穿山甲木鼻白蟻」，是第一個由台灣人發表命名的白蟻，為木鼻白蟻科，未在臺灣採集過，發現地區為台東鸞山，現存物種稀少且分布侷限，是昆蟲中的「活化石」，研究成果近期發表於昆蟲領域的權威期刊《美國昆蟲學會會刊》及《無脊椎動物系統學刊》。

李後鋒指出，木鼻白蟻是介於木白蟻演化到鼻白蟻的過渡類群，曾廣布世界各地，現在只剩下亞洲零星分布，1980年後更是極少有發現紀錄，導致木鼻白蟻科是白蟻的九個大科中唯一沒有遺傳資訊，此次研究由興大、台大與捷克、比利時、中國等學者組成跨國團隊完成，透過檢視此物種的基因，為白蟻分類學拼上最後一塊拼圖，對於全球的白蟻學研究十分重要。

李後鋒也說，該白蟻發現地為台東鸞山，為感念當地布農族人協助屏科大學進行穿山甲保育計畫，因此以穿山甲的布農族語發音「halum」命名此物種為「Stylotermes halumicus」中文名稱為「穿山甲木鼻白蟻。」

李後鋒指出，台灣目前約有20種白蟻，主要棲息於活木的枯枝條、枯死木或是土壤裡，此次發現的白蟻棲息地十分特別，竟然在活樹的主幹中被發現，顛覆昆蟲學家對於白蟻棲地的主要認知，這種特別的居住特性，可能也是過去數百年來，此種白蟻從未在台灣被發現的原因。

研究團隊博士生梁維仁說，2014年採集到此白蟻物種時原以為只是體型較大的家白蟻，但鑑定後其特徵不屬於當時台灣已知的任何一個白蟻科，比對更多文獻，才發現竟是古老且稀有的木鼻白蟻科並命名。

梁維仁補充，木鼻白蟻名稱是因演化介於木白蟻科與鼻白蟻科之間，但這兩科在生態或破壞力都天差地別，木白蟻多棲息於活樹上枯死的小枝幹，一巢大約數百隻；鼻白蟻的巢體多在地下，每巢白蟻可多達數10萬隻，如目前在世界上危害最嚴重，造成每年上億經濟損失的台灣家白蟻就屬於鼻白蟻。

過去昆蟲學家一直好奇木白蟻演化成鼻白蟻的階段到底發生甚麼事情，透過台灣這次發現，有機會一探究竟，未來在白蟻防治、分類與生態上，都密更大的斬獲，也讓台灣在白蟻學界扮演更重要的角色。

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