預測新北筍王 5斤綠竹筍禮盒等你拿

2019-06-10 18:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕每年6至9月是綠竹筍盛產的季節，新北市政府農業局表示，為了讓各產區筍農互相交流，舉辦「新北筍王爭霸戰」，今年共14個區、80位各方高手共同角逐，邀民眾預測今年筍王落在哪區，民眾即日起可至「新北綠色生活館」臉書粉絲團參加預測活動，活動6月14日上午11時截止，有機會抽中獎項包括新北筍王5斤綠竹筍禮盒3名、甜筍王5斤綠竹筍禮盒3名和超商禮券等。

新北市政府農業局局長李玟說，新北綠竹筍種植面積全國最大，約2328公頃，產量1萬2757公噸，每年產值近17億元，主要產區為五股、八里及三峽，其它還包括新店、深坑、林口、泰山、平溪，每個產區各有特色。

農業局表示，筍王必須「內外兼備」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在使用「硬度計」及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，讓科學數據說話，公平競爭。

農業局表示，今年「新北筍王爭霸戰」的觀賽重點，除了擴大規模由80位高手共同角逐外，新店的農友已連續3年蟬聯寶座，今年是否連莊或換區奪冠，也讓比賽競爭更加激烈。

農業局表示，民眾只要上「新北綠色生活館」臉書粉絲團按讚，並在專文標註一位好友及預測筍王落點在哪個綠竹筍產區，猜中者就有機會獲得限量最新鮮的新北筍王綠竹筍禮盒等好禮，可搜尋「新北綠色生活館」臉書（https://www.facebook.com/greenlivinghouse/ ），6月14日11時臉書直播比賽結果；開獎日期為6月18日。

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