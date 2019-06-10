助社會新鮮人 圖書館準備「精油抓周療癒占卜」

2019-06-10 15:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕畢業季到來，新北市立圖書館總館以及各分館推出系列求職攻略活動，包括講座、精油抓周療癒占卜等，協助新鮮人探索職涯方向，蘆洲集賢分館更佈置「奔向芬芳前程書牆」，讀者只要找到屬於自己的味道及植物人格、在書牆借閱5本書，即可免費參加多場精油抓周療癒占卜活動。

蘆洲集賢分館將在6月15、16、22、23日舉辦，推出「奔向芬芳前程，許一個美好未來」，透過時下流行的精油抓周療癒占卜，幫助社會新鮮人了解自己的身心靈狀態，讀者只要從圖書館的「奔向芬芳前程書牆」中找到屬於自己的味道及植物人格，並借閱5本書，即可免費參加；6月22日則有「透過精油占卜認識自己，許一個美好的未來」講座。

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另外，各分館也舉辦系列「繪製青春藍圖」求職攻略講座，包括6月15日總館的「打造自己的斜槓人生」、新莊中港分館「菜鳥上班族人際關係教戰守策 」；6月22日總館的「其實我們距離成功只有10%」、新莊分館「宮廷劇，教你如何成為職場先鋒」；6月30日總館的「青年就業」，講者有成功領導管理學院百大名師王世勳、巔峰潛能有限公司執行長卓天仁以及台大留學中心講師，分享現代就業與職場求生術，即日起開放網路報名。

另外，還有「大聲說夢抽好禮」臉書活動，即日起至6月23日止，身著畢業服或特色服裝至新北市立圖書館任一分館拍照打卡，留言說出自己未來夢想，即可參加抽獎，活動資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw/htmlcnt/baf435eb4f5d4bc2bd2547a9edd20b64），或洽29537868。

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