台中后里缺大型醫院 被看好地點仍有交安、地目問題

2019-06-10 12:07

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區缺乏醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，急重症患者常跨區至豐原或大甲治療。考量在地醫療需求，立委洪慈庸今日上午前往3處選址位置進行會勘，並邀集中央、地方相關單位評估，為后里爭取設立大型醫院，盼提升在地醫療能量，保障民眾緊急需求時的黃金治療時間，其中以眉山路跟雲頭路口用地最受青睞，可望雀屏中選。

上午洪慈庸與市議員王朝坤、台中市衛生局副局長張瑞麟、衛福部醫事司副司長廖崑富、醫管會簡任技正陳英作、台糖公司資產營運處處長陳立人等人先後至眉山與雲頭路口、后神路、后里東站旁3塊國有土地會勘，初步篩選3處可供建議設置地點，其中以眉山路與雲頭路口地點最被看好，也能吸引外埔跟三義居民就醫。

洪慈庸說，北台中發展迅速，中科園區與多家大型企業近年陸續進駐后里，地方流動人口與日俱增，但后里目前未設有醫院，后里居民至豐原醫院或大甲光田有時需要半小時車程才能抵達，常錯過急救黃金時間，加上中科設廠時有工安意外，后里需要一間大型醫院加強地方醫療。

台中市府都發局指出，目前3塊用地較被看好的眉山與雲頭路口因緊鄰交流道，交通便利，但也隱藏交通安全隱憂，此塊用地也需要先變更。張瑞麟說，會先向豐原醫院等公立醫院洽詢，是否有至后里設置分院的意願。

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