賞花、觀星又遊山玩水 杉林溪繡球花季多重體驗

2019-06-10 10:56

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著六月畢業季節到來，號稱全台最盛大的杉林溪森林生態渡假園區繡球花季也熱鬧登場，一朵朵五彩繽紛的繡球花開滿枝稍，宛若煙火般燦爛、美艷，給予莘莘學子喝采以外，也堪稱是親子們夏日避暑、渡假兼賞花的最佳選擇﹗

杉林溪森林生態渡假園區海拔平均高度約1600百公尺，除了氣勢磅礡的松瀧瀑布以外，步道兩旁也種了約5萬株的繡球花，此時桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅、淡紫等各種顏色花朵，在枝頭上爭奇鬥艷，尤其，朵朵花球的直徑約有40公分，像臉盆一樣大，令遊客讚嘆連連，同時在賞花過程中，也兼具遊「山」玩「水」效果，更叫人有暑意全消、心曠神怡的快感。

杉林溪森林生態渡假園區董事長劉瑞都說，1999年921大地震發生，造成園區嚴重受創，在重建過程中才開始種植繡球花，迄今剛好屆滿20年，滿山遍野的繡球花美景，對園區而言，也別具浴火重生的意義。

因此，即日起至8月底繡球花季期間，也特別推出「夏夜星空解說與天文望遠鏡觀察體驗」活動，讓民眾白天暢遊好山好水的花花世界，入夜後欣賞璀璨的星空、銀河，也達到增長天文及星座知識的目的。

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