鋒面滯留 明起3天基隆北海岸有短時強降雨

2019-06-10 10:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央氣象局基隆氣象站主任湯舜然在臉書基隆各大社群網站分享中央氣象站資訊，提醒民眾今天鋒面逐漸靠近，加上西南風增強，天氣比昨天不穩定，尤其西半部和東北部地區，今天雨勢會較明顯，慎防局部短暫陣雨或雷雨；明天（11日）到大後天（13日）短時強降雨，基隆與北海岸地區民眾，出門請記得攜帶雨具，曬在戶外的衣物記得注意收進室內。

因應本週台灣西半部、北部、東北部地區可能有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，經濟部水利署第十河川局全體動員，加強各項防汛整備工作，石門水庫由於已接近滿水位，只要出現短時強降雨，石門水庫有洩洪的可能，請下游民眾注意。

第十河川局局長曾鈞敏表示，為嚴防此波鋒面豪雨致災，第十河川局轄區內各項在建工程已於6月10日成立防汛搶險隊，加速完成整備，提早完成相關防汛作業，期間將持續提供台北丶新北丶基隆及桃園市政府以及上游水庫管理單位降雨及水位預報資訊，加強中央與地方聯合防災，另外對於抽水機、防汛備料及資通訊系統等均已檢整就緒，全面戒備、嚴陣以待，力求將災害降至最低。

十河局特別提醒，由於目前石門水庫接近滿水位245公尺，若降雨位於石門水庫集水區內，將會使水庫入流大幅增加，石門水庫將有調節性放水的可能。

十河局呼籲民眾，若有停放在河道高灘地的車輛密切注意橫移門關閉的訊息，沿岸地勢較低窪的地區都可能受影響，尤其是5月20日豪雨期間，二重疏洪道內曾經發生積淹水的道路以及停車場更應注意氣象局劇烈天氣預報及早進行管制、撤離。河川即時水位等防災資訊，可至水利署防災資訊服務網查詢。

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