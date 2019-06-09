鳳凰花讓「龍」活起來！ 八卦山天空步道賞花傳美照拿回…

2019-06-09 20:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年3月，彰化市南郭國小1棵爆開的洋紅風鈴木爆紅，人氣旺到狠狠把有「白色巨龍」之稱的八卦山天空步道甩得遠遠遠，民眾因而戲稱「1棵樹打敗1尾龍」，事隔3個月，彰化縣政府城市暨觀光發展處記取教訓，趁現在天空步道鳳凰花滿開期，推出賞花拍照抽獎活動，拉抬觀光人氣。

每年5月到7月是鳳凰花樹盛開季節，今年花朵開得特別茂密，鮮豔的紅花更讓校園、公園、風景區「爆紅」，紅得亮麗，端午3天連假，賞花點爆人潮，天空步道更是不例外，即使大太陽高掛，天空步道的遊客仍然絡繹不絕。

城觀處建議4處拍照欣賞鳳凰花的地點各是八卦山大佛風景區、溪州鄉綠筍路、就是愛荔枝樂園、八卦山天空步道。

活動辦法即日起到6月30日，民眾來彰化欣賞鳳凰花海，拍照徜徉鳳凰花海的照片，同時分享在城觀處的「哇嘛愛彰化」Facebook粉絲團，指定留言再標籤（Tag）2位Facebook好友，標籤成功後，連結到對方臉書即可參加抽好禮活動，500元超商卡共10個名額，7月將抽出。

賞花抽獎活動是縣府繼自助行遊客推出來彰化住宿就能參加百萬好禮抽獎活動，最大獎為1台市值百萬元休旅車後，再跟進推出，城觀處長馬英傑指出，正值鹿港慶端陽活動和鳳凰花開期，盼從抽獎聚焦吸引更多人來彰化旅遊住宿，天空步道的高度與鳳凰花樹相近，民眾來步道賞花可以近距離看花、拍花，別有一番情趣。

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