桃市消防隊水上救生演練 籲謹記防溺5招「叫叫伸拋滑」

2019-06-09 20:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕每年7、8月是民眾戲水的高峰期，為了加強水上活動安全觀念，桃園市政府消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊，今天在同安大池進行「水上救生演練」，提升消防人員水上救生技能，盼在溺水災害發生時，將傷亡降到最低。蘆竹消防分隊長蔡協晉提醒民眾，務必謹記「叫叫伸拋划」救溺5步，若是發現有人溺水，切勿冒險下水避免憾事發生。

蔡協晉指出，救溺5步「叫叫伸拋划」，依序為「叫」大聲呼救；「叫」呼叫119、118及110；「伸」利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」拋送球、繩、瓶等漂浮物；「划」利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具划過去。

「注意夏日戲水安全，平安快樂過暑假。」蔡協晉表示，夏日到來，常有民眾自行下水遊憩，蘆竹消防分隊在每年暑假前也都會至轄內各校進行防溺宣導，並教導學子防溺10招，分別是戲水地點需合法，要有救生設備與人員；避免做出危險行為，不要跳水；湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心；不要落單，隨時注意同伴狀況位置；下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水；不可在水中嬉鬧惡作劇；身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳；不要長時間浸泡在水中，小心失溫；注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水；加強游泳漂浮自救技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

針對此次水上救生演練，蔡協晉說，此次訓練項目包括岸上拋擲救生圈、浮具救援、岸上拋繩槍救援、魚雷浮標水上救生四式救援及救生船艇救援等，盼透過實地演練提升消防人員救溺應變能力與技巧，於溺水災害發生時，將人命傷亡降至最低。

更重要的是，蔡協晉重申，民眾應慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，若遇到救溺事件，應聽從救生人員的指揮，在設有水深危險、禁止戲水警告標誌水域，切勿戲水或從事任何水上活動，強調發生落水意外，可就近岸上救援，切勿冒險下水。

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