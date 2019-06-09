台生赴日實習兼親善大使 日媒︰提高旅遊品質

2019-06-09 15:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科大生遠赴日本海外實習，在土佐清水市與富山縣學當觀光親善大使，表現可圈可點，獲日本媒體報導，讚許台生提高當地旅遊品質，台生也因此留下滿滿收穫與美好回憶。

日本富山縣「北日本電視台」、「高知新聞」等報導台北城市科技大學應用外語系學生赴當地實習情況，透過視訊專訪，看台生在日本的冰淇淋店、餐廳級飯店的工作情況，誇讚台生對提升土佐清水的旅遊品質貢獻良多。

台北城市科技大學應用外語系系主任陳藝雲表示，107學年度有50多名學生在日本實習或擔任正職，學生不僅在飯店櫃台接待、宴會餐廳的表現優異，可接待台灣赴日遊客，還宣傳日本名勝景點，促進日本觀光，成當地最佳的觀光大使。

日本土佐清水市政府與觀光協會為了增加在台灣的旅遊知名度，2015年與城市科大簽訂實習合約，目前6名台生在當地5間溫泉飯店，除實習外，當地政府也安排觀光活動，例如︰足摺港海釣、獨木舟、稻草烤鰹魚等，讓台生除了實習工作滿滿成就感外，也獲得美好回憶。

陳藝雲說，學生海外實習工作多元，生活和福利皆受保障，在輕鬆愉快的雙語教育環境下實習，讓學習歷程更豐富，除了實習工作外，107學年更有19位學生在美國、紐西蘭、韓國、日本交換留學或攻讀雙學位，相信學生未來的就業將無往不利。

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