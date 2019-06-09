「搖滾台中」提前9月舉辦 徵選歌曲即日展開

2019-06-09 14:58

〔記者張菁雅／台中報導〕今年邁入第12年的「搖滾台中」，將於9月7、8日在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行，相較去年在跨年舉辦，不少樂迷肯定調整時間。台中市政府新聞局今日表示，今年除了調整時間，歌曲徵選方式也不同，將以「乘載台中記憶」為主題，現場演唱馬上決定是否入選，獲選歌曲將收錄於Always Be Here數位合輯。

去年「搖滾台中」也在文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行，現場擠爆人潮，卻傳出有男子騷擾正妹。今年改在9月7、8日舉行，搖滾迷表示，這才是「搖滾台中」正確的日子。也有人說，不要再辦跨年場了，會有超多鄉民湧入。

今年除了時間改變，市府新聞局長吳皇昇表示，市府藉由每年舉行搖滾台中音樂盛會，辦理歌曲徵選，希望鼓勵更多音樂愛好者投入創作，讓更多音樂人在台中扎根，今年有別於以往，採線上評審方式，並首創決賽以現場演唱方式決定入選資格。

新聞局說明，「搖滾台中xAlways Be Here數位合輯徵選活動」即日起至6月25日徵件，參賽者以「乘載台中記憶」為題創作歌曲，分為初賽及決賽，初賽採用網路徵件方式，決賽則透過現場比賽方式，選出前4名優秀作品收錄合輯，發布於新聞局Youtube、Street Voice等平台，得獎組別還將獲得1萬元獎金，並受邀於搖滾台中演出。

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