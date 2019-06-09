近2成幼兒感覺統合失調 光仁中學感統中心助早療

2019-06-09 15:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕依據國內醫學統計，台灣幼兒在成長發展過程中，有17％出現感覺統合失調症狀。台北永東扶輪社與光仁中學合作，成立感覺統合訓練中心，將運用醫療團隊資源，為感覺統合失調的兒童進行早期療育，協助學童改善障礙。

光仁中學校長江書良表示，光仁為天主教學校，董事會秉持天主愛人的精神，在學校成立特教班，為有身心發展障礙的學生，提供專業的特殊教育，此次向台北永東扶輪社申請成立感覺統合訓練中心，學校提供2間近百坪空間做為「知覺動作教室」，並與永和耕莘醫院等醫療團隊合作，提供新北市及板橋地區有早療需求的學童使用。

永東扶輪社社長林正銘表示，光仁中學以「運用感覺統合訓練提升孩童基礎學科學習成效計畫」，向國際扶輪提出申請，經過近1年嚴格審核，成為全台唯一獲得全球指標型計畫。全球127個國家共3萬多個扶輪社，要獲准成為全球指標型計畫不容易，過程繁複嚴謹，還要自籌2.6萬美元，最後才能獲得5萬5000多美元、折合新台幣172萬多元的補助。

林正銘表示，成立感覺統合訓練中心有3項目標，包含設立知覺動作教室、成立醫療團隊和加強社區宣導等。

永和耕莘醫院小兒科主任周彥廷表示，有感覺統合障礙的孩子要及時接受早療，6歲以前是發展遲緩治療的黃金期，3歲以前若確診即接受治療最為理想，中心將結合職能治療、物理治療及語言治療等專業人員，共同為新北市的學童服務，早療課程多元化，包括擲球訓練手眼協調、穿越圓筒訓練平衡感等。

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