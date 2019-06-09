挑戰亞洲南瓜王 農友1日看3回：幫南瓜保溫、控濕、擦粉

2019-06-09 11:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府舉辦的全國大南瓜比賽將於6月22日、23日於淡水金色水岸登場，分為重量組、品質組、創意組和食用南瓜品質組等四個項目，拿下多次重量組競賽第一名的淡水農友林建訓分享，南瓜從播種時就要規劃生長方向、搬運動向，還得在蒂頭撒上痱子粉，保持乾燥、除蟲，一日看三回的悉心照料，才能克服台灣氣候多變的考驗。

重量組是大南瓜比賽最受矚目的項目，林建訓說，他在10多年前看到風靡於美國的大南瓜比賽，很感興趣，因此出國採買大南瓜種子，開始鑽研這項重量級的興趣。

林建訓說，台灣氣候多變，想栽種出八、九百斤的大南瓜是一大挑戰，種子約在農曆春節前後發芽，而生長方向、栽種面積、搬運動向等都需要在一開始就規劃好，南瓜成熟的過程中還得想盡辦法替南瓜除蟲、控濕及保溫，冬天要替南瓜蓋被，夏天則要防曬，以免被強勁陽光曬裂。

另外，避免南瓜熟透的甜味吸引蚊蟲叮咬，導致養分無法供應、縮小沒肉，瓜農還得在蒂頭上擦痱子粉，保乾除味防蟲，一日看三回的細心照顧才能讓南瓜順利度過氣候變化的考驗。

新北市農業局長李玟表示，全國大南瓜比賽是給南瓜種植產業互相交流精進的機會，現值淡水南瓜盛產期，所謂吃當季吃當地，民眾可至淡水區農會超市，購買農民直銷好吃又養生的南瓜。

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