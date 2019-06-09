端午收假日北返人潮湧現 台灣高鐵加開2班北上自由座列車

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是端午連續假期收假日，台灣高鐵今天表示，為加強服務端午假期收假北返工作崗位的旅客，將在今天下午及晚間加開2班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別從左營站、台南站發車。兩班加班車為北上8816車次 14:10自左營站發車，16:35抵達南港站；北上8826車次 19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。
台灣高鐵表示，旅客若想搭乘加開班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
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〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是端午連續假期收假日，台灣高鐵今天表示，為加強服務端午假期收假北返工作崗位的旅客，將在今天下午及晚間加開2班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別從左營站、台南站發車。兩班加班車為北上8816車次 14:10自左營站發車，16:35抵達南港站；北上8826車次 19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。
台灣高鐵表示，旅客若想搭乘加開班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。