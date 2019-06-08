明全台炎熱紫外線強 下週起鋒面影響開始下雨

2019-06-08 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9日）白天天氣與今天類似，大致多雲到晴，各地高溫炎熱，其中台北盆地、花東地區及高屏近山區受到西南風影響，易出現36度以上高溫，提醒民眾午後避免待在戶外，多補充水份慎防熱傷害。

中央氣象局預報，明天西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；東南部地區則有焚風發生的機率。

「天氣風險公司」指出，下週一（10日）後半天起，全台各地將逐漸出現雨勢，且有機會出現短時間較大雨勢，此不穩定的天氣型態預計會持續數日。

溫度方面，明天中午前後，高雄市、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；此外，花蓮縣縱谷、台東縣地區及台北市、新北市盆地為「黃色燈號」，氣溫也可能會達36度以上，請民眾多加留意。

紫外線方面，明天基隆市、連江縣達高量級；台東縣、花蓮縣及澎湖縣達危險級；其他縣市均達過量級，提醒民眾如要外出，須做好防曬工作。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及金門、澎湖為「良好」等級；北部及馬祖為「普通」等級。

氣象局也提醒，隨著西南風逐漸增強，明天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及馬祖沿海地區易出現8至9級強陣風；此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，民眾交通往返請留意航班資訊。

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