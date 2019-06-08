81歲阿嬤自製免洗餐具回收集中器 民眾讚「神器」

2019-06-08 14:34

［記者黃淑莉／雲林報導］81歲阿嬤周李月鶴有感廟宇回收免洗杯、碗，佔空間，還要派人整理，以塑膠管自製回收集中器免費送給各廟宇，回收更方便，且不佔空間，許多民眾大讚「神器」，稱讚阿嬤金頭腦。

周李月鶴阿嬤是虔誠的媽祖信徒，大甲媽、白沙屯及六房媽過爐遶境都不缺席，尤其每年六房媽過爐遶境她都會準備超大桶的青草茶給隨香信徒喝，還有自家生產的青草茶包分送，十分受到歡迎。

周李月鶴表示，每年六房媽過爐遶境她準備2大桶青草茶，用摩托車拉載到遶境必經地給隨香信徒免費喝，結束後再拖著空桶及用過紙杯回家，因為紙杯回收蓬鬆摩托車不好載，想出用塑膠管做回收集中器。

周李月鶴說，她只做紙杯回收集中器，使用多年效果很不錯，今年加訂免洗碗規格的集中器連同杯子集中器送給紅壇利用。

斗南新厝寮六房媽紅壇爐主沈秋蘭指出，李阿嬤送來一整袋裡面有6支碗用、10支杯用回收集中器，自從有了集中器，餐具回收省力又不佔空間，原本2大袋的回收紙杯只需用2支集中器。

不只六房媽紅壇，周李月鶴阿嬤又自掏腰包訂製多套，分送給雲林縣多家廟宇，不捨阿嬤騎機車送到各廟宇，雲林縣議員顏忠義得知，請助理謝昌曄開車載阿嬤去分送，認為阿嬤環保精神及創意值得大家學習。

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