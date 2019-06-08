中市新榮公園戰車、防空自走砲移置 議員批市府黑箱

2019-06-08 14:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市南區新榮公園（俗稱戰車公園）土地被軍方收回後，公園內的M41戰車及M42防空自走砲將移置大里塗城公園。對此，市議員鄭功進今（8）日痛批，市府黑箱作業，無視戰車對地方居民的歷史意義，如果執意搬出南區，將發動連署抗爭。

位於南區陸軍戰車基地舊址的新榮公園，占地近3000坪，市府建設局2012年斥資780萬打造。為紀念有金剛部隊美譽的裝甲兵旅及戰基處的歷史意義，軍方順應民意在公園陳列M41戰車及M42防空自走砲，希望藉此和歷史結合，也讓民眾了解在地文化。

去年傳出軍方標售上述土地，地方強烈反彈，經各級民代積極奔走，國防部同意由南區區公所代管，至2019花卉博覽會結束，建設局也辦理簡易綠美化工程。代管期滿，市府回應鄭功進詢問表示，M41戰車及M42防空自走砲將移置大里塗城公園。

鄭功進批評，市府移置戰車及防空自走砲，未與地方充分溝通，罔顧民意，大搞黑箱作業，民眾不禁質疑，難道盧秀燕市長的陽光政治就是土匪政府？他要求戰車及防空自走砲留在南區，否則不排除號召民眾，發起「自己的戰車自己留」連署抗爭行動。

建設局表示，配合軍方標售新榮公園土地，須將戰車遷移他處。市府歷經與各界代表多次溝通、現勘，但南區並無合適地點可供移置。大里塗城公園原為軍事靶場，為戰車移置最佳選擇。對此，南區及大里區也相當歡迎，認為可兼顧歷史意義，為地方找回歷史記憶，過程透明、公正、公開。

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