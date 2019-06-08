這個芭比要價125萬！ 海口故事屋玩具展童心噴發

2019-06-08 13:55

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉海口故事屋今天正式開館，首展請來出身台西服裝設計師林國基策劃「夢幻現具展」，展出包括身價125萬的第一個曝光的芭比娃娃、迪士尼玩具等上千件玩具，讓參觀者童心大噴發。

台西海口故事屋原為海口庄（台西舊名）長官宿舍，建於期昭和12年（1937年），2006年登錄為雲林縣歷史建築，展開活化，變身海口故事屋，今天開幕，雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪、立委劉建國、台西鄉長林芬瑩、縣議員黃淑鈴及林深、吳蕙蘭等人到場，期許成為海口故事、藝術文化發揚平台。

海口故事屋首展請來林國基策劃玩具展，林國基除將自己珍藏玩具展出外，還設計芭比娃娃真人版服裝，今天走秀讓人驚豔，美不勝收。

「童心看世界‧夢幻娃娃玩具展」，展期即日起至7月28日，將展出包括1959年、首次在美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）曝光的第一個芭比娃娃（佳士得拍賣價125萬）、100年前的法國古董陶瓷娃娃、知名電影卡漫公仔...等， 與歷史建物交織出復古的懷舊氛圍，也讓民眾童心大噴發。

張麗善表示，故事屋開幕後，除常態性導覽，未來將結合文化資產志工培訓、新住民繪本故事說演、藝術展覽、國際藝術志工交流等活動，發揮故事屋結合藝術與多元文化的功能性。

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