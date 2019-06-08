立志加入景美女中拔河隊 烏來國中2原民學生美夢成真

2019-06-08 09:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕景美女中女子拔河隊實力堅強，多次代表台灣為國爭光，艱苦練習的過程還被拍成電影「志氣」感動人心，新北市烏來國中兩名9年級泰雅族女學生馬婷卉與北拜･有明，對拔河運動充滿熱情，平時練習不輟，今年如願通過甄選進入景美女中體育班拔河隊，希望未來能通過層層考驗、代表台灣贏得勝利。

烏來國中小體育老師莊永隆說，烏來國中小是每個年級只有一班的迷你學校，但是泰雅族青少年都有運動潛力和特長，他從22年前開始導入拔河運動，培養學生的團隊默契，對於凡事講究合作的原住民很能投入與配合。

學校由於資源有限，拔河隊僅能在比賽前進行練習，僅管如此，烏來國中女子拔河隊仍然以社團形式，參加以各國中體育班隊伍為主的全國永慶盃國中拔河賽，去年更獲得國女組冠軍，學生們鍥而不捨的訓練態度令人感動。

其中兩位學生馬婷卉與北拜･有明，更是對拔河運動情有獨衷，平時自我要求嚴格，希望能進入夢想中的景美女中拔河隊，莊永隆為考驗兩人的毅力，特別加磨練，兩人都能達到標準。

馬婷卉的爸爸馬杰，22年前就是莊永隆帶領的拔河隊隊長，馬婷卉如今繼承衣缽，在領導力和自我要求上比父親還要堅持；北拜･有明說，她最喜歡拔河運動不強調個人英雄主義，必須要靠所有隊員通力合作，才能贏得最後勝利。

兩人今年如願通過景美女中拔河隊的甄選，也成為學妹的榜樣，馬婷卉與北拜･有明矢言跟上景美女中拔河隊的訓練進度，並且在課業上達到同樣標準，未來要在國際拔河競賽場上，為台灣再度贏得勝利與榮耀。

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