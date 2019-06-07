「生化炸彈」再襲金門！ 中國海漂死豬周邊豬場幸無異常

2019-06-07 21:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天傍晚證實，4日金寧鄉慈湖三角堡及5日金湖鎮尚義海灘岸際各發現一頭海漂死豬，採樣送農委會家畜衛生試驗所，都檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段更與中國分離病毒株相似度達100％。另依地理位置研判，這兩頭豬隻應自中國漂流過來。金門縣防疫所除了針對現場、人員、車輛及器械進行消毒，也監控金寧鄉及金湖鎮4家養豬場，所有豬隻未發現異常現象。

端午節前夕，金門鄉親經常會將包有家鄉味的豬肉香、花生味和獨特蚵乾香的大肉粽，寄給旅台子弟一解鄉愁；縣府於端午節證實海漂豬被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，粽子也成了銷台禁品，有人說，還好「前幾天就已經寄出去了」！

金門縣政府建設處副處長文水成說，派出獸醫師針對兩處海漂豬屍發現地半徑3公里範圍共4場養豬場進行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，執行移動管制及採樣監測，針對金寧鄉三角堡附近2場共766頭豬隻採樣26件、尚義海灘2場787頭豬採樣40件檢體送驗監測，持續由各鄉鎮公所獸醫師注意轄區豬場動態。

文水成說，由於金門地理位置非常接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸；此案例是金門海漂豬被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性的第7例、第8例。

文水成強調，為了確保產業安全，農委會依動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定，即日起暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島，至少1週管制期。但經2015年查核通過之金門地區良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖與金佳旺食品有限公司7家業者生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

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