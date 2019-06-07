連2頭中國海漂豬驗出非洲豬瘟 金門豬肉品即起禁輸出1週

2019-06-07 20:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕又有中國海漂豬驗出非洲豬瘟！非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，6月初連續2頭中國海漂豬飄到金門，今天驗出非洲豬瘟，中國海漂豬驗出病毒核酸案例累積已達10例，即日起金門縣豬肉品和豬隻禁運出1週。

非洲豬瘟中央災害應變中心說，6月4日金門縣金寧鄉慈湖三角堡及6月5日金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動植物防疫所派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％。

應變中心說明，死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，兩處發現地點半徑3公里範圍共有4場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測，為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過之7家公司生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心指出，金門縣鄰近中國福建省九龍江出海口，綜合推判，應由中國漂流過來，因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。

應變中心說，在國際及亞洲疫情部分，非洲32國及歐洲17國有向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情；亞洲計有中國、蒙古、越南、柬埔寨及北韓等5國發生疫情，中國全國32個省市區皆已淪為疫區，計有142案例，蒙古有7省11案例，越南有54省2802案例，柬埔寨1省7案例，而北韓則有1省1案例，將持續加強邊境把關工作。

應變中心也呼籲民眾，雖然適逢端午節假期，仍請不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法，也籲請國內相關業者做好自衛防疫，及提高生物安全措施，防堵疫情發生及傳播。

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