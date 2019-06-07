愛河龍舟賽開幕 民眾詢問：又沒看到市長了...

2019-06-07 19:47

［記者黃旭磊／高雄報導］2019高雄愛河端午龍舟嘉年華傍晚5點開幕，市長韓國瑜並未到場，將於後天（週日）率局處首長划舟競技。

本屆愛河龍舟嘉年華賽事總獎金150萬元，吸引132隊、3135人競逐，開幕式傍晚於音樂館廣場舉行，活動代言人、藝人夏光莉剛更換異體人工韌帶，忍住傷口疼痛表演耍槍棍花、腳背踢槍等高難度動作，佛光山常務副住持慧傳法師等賓客報以熱烈掌聲。

韓國瑜今天到花蓮，缺席開幕式，但昨天（週四） 擔任擊鼓手，提前帶領3名副市長、秘書長及25名局處首長划舟練兵，運動發展局長程紹同蟄伏舟前奪旗，預計將於週日（9日）晚間6點與國高中校長、普門中學教師及家樂福龍舟隊同場進行表演賽。

韓國瑜缺席，民眾詢問「又沒看到市長了」，由於前任市長陳菊曾出席多屆開幕式，還曾率率前議長康裕成在陸上操槳，相較之下，韓國瑜忙碌許多。

龍舟直道競速預賽下午2點至晚間9點半舉行，數十隊參賽隊伍捉對廝殺，從中正橋下出發，駛向高雄橋前奪標，全程4百公尺，包括巨港國際青年商會、日月光龍舟代表隊、海力凱普特及中鋼等爭取出線資格。

適逢端午連假，天氣炎熱且河道傳出異味，仍不減民眾熱情，攜家帶眷於河道旁為選手加油，還有外國民眾跳愛河享受清涼。

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