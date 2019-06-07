2019-06-07 18:46

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局邀請內政部空中勤務總隊、內政部消防署特種搜救隊與民間團體共同辦理「防溺宣導暨水上救生演練」，希望藉由精彩的防溺演練，讓市民朋友能更瞭解水上活動安全的重要性，有效防範溺水事故發生。

消防局長李世恭表示，暑期將至，戲水消暑是夏日熱門的活動，但不注意也會造成溺水事件發生，新竹市消防局為了宣導民眾戲水安全觀念及常識，防範溺水事故發生，保障民眾生命安全，配合新竹市端午龍舟競賽活動，邀集各相關單位辦理精采的防溺演練，藉以整合新竹市防溺資源，並強化消防人員水上救生技能與各機關橫向聯繫能力，以增進水上搶救互助默契。

消防局表示，本次演練項目計有操作翻舟自救、水中分列式救生演練、民眾戲水無力游回，以救生板、魚雷浮標及船艇活餌救援進行搶救，民眾騎乘水上摩托車跌落港中水，請求空中勤務總隊直昇機支援搶救、民眾受困沙洲時，救援人員以拋繩槍橫渡救生、民眾騎乘機車意外墜落漁港，以重裝潛水搜救打撈、龍舟競賽因競爭激烈，選手努力划船造成龍舟翻覆，選手落水受困水中，以橡皮艇、水上摩托車及空勤總隊直升機進行吊掛搶救等7項。

其中模擬龍舟競賽因競爭激烈，選手努力划船造成龍舟翻覆，選手落水受困水中，出動多艘橡皮艇、水上摩托車及空勤總隊直升機進行吊掛搶救後送就醫。現場也模擬民眾受困沙洲，救援人員以拋繩槍橫渡救生、還模擬民眾騎乘機車意外墜落漁港，以重裝潛水搜救打撈，順利將溺水者救上案邊，送醫急救。

今日內政部空勤總隊直升機3D救援更是吸引大批民眾目光，除了掌聲歡呼聲外，也吸引民眾拍照留下精采回憶，各演練項目也都圓滿完成救溺任務，消防局呼籲市民朋友，夏日戲水一定要有合格的救生員場所，不要去溪邊玩水，山區下雨會造成下游山洪爆發，看到時要逃生為時已晚，常造成遺憾，所以一定要特別選擇安全處所，才能保平安。

內政部空勤總隊直升機3D救援吸引大批民眾目光。（記者蔡彰盛攝）

竹市府整合救溺資源 辦理3D水上救生演練。（記者蔡彰盛翻攝）

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