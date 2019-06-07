書畫藝術學會推手病逝 好友義賣作品助家扶兒

2019-06-07 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡91歲的知名書法家王善斌，於今年5月下旬不幸病逝，好友高滄洋不捨地說，王善斌生前書法創作風格獨樹一幟、在國內、外獲獎連連，身後留下約5、60幅書法作品，他收藏王老師1幅很特別的大型隸書作品，計劃近日拍賣，部分所得會替王老師捐給家扶中心幫助家扶兒。

1928年出生於中國河南省新鄉的王善斌，1949年隨國民政府來台，畢生致力於書法創作不輟，師從名師、筆法獨樹一格，一生書法作品獲得國內、外近百面獎牌，是中、台兩岸首屈一指的書法家。高滄洋表示，王善斌年輕時曾任基隆中學教員、也曾經營建築營造業，為人海派、交友廣闊，是被公認樂善好施的善人。

高滄洋表示，王善斌曾任台南市鳳凰書畫學會第1屆理事長、致力推廣書畫藝術，王還建議把書畫會範圍擴大，吸引更多書法藝術愛好者加入，使畫會更具規模與多元化，此畫會會員以家庭主婦、老師及退休公務員居多，大家每天認真作畫，但求快活、不求名利，只希望用手中的彩筆揮灑出屬於自己的燦爛人生，畫會也在台南各地展場舉行多次會員作品聯展。

由於王善斌生前一向低調、默默創作，身後留下作品也不多，高滄洋認為王老師在楷書、行書、草書到難度頗高的隸書都有極佳造詣，作品可看性很高，近期計劃把王老師1幅隸書創作提供拍賣，部分收入會做公益。

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