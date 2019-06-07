龜吼漁夫市集突破400萬遊客 端午連假摸彩贈好禮

2019-06-07 08:16

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市人口剛剛衝破400萬大關，好事成雙，龜吼漁夫市集也在5月底累積遊客數達400萬人次，市府表示，為了感謝民眾對龜吼漁夫市集的支持，今天起至9日的端午連假期間，每天提供前50名遊客免費摸彩1次，獎品有活蟹、石花凍等當地特色海產，人人有奬，上午10時10分開放排隊，10時30分開始摸彩。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，是萬里蟹主要產地之一，場內共有42家攤商，許多是由在地船家直營開店販售，提供進港後「尚青ㄟ」生鮮海產，除了常年備有的萬里蟹，還有夏季盛產的小卷、數量有限的野生海膽，以及船釣石斑、紅甘等新鮮漁獲，每種滋味都讓人流連忘返、再三回味，每到假日吸引無數遊客到龜吼漁夫市集嚐鮮。

市府表示，為慶祝市集遊客數達到400萬人次，特別在端午連假期間，推出「歡慶龜吼四百萬人次，端午連假摸彩好運到」摸彩活動，每日準備50個獎項，要送給前50名進場的遊客，獎品共有石花凍40份、活蟹1隻裝9份，最大獎項是活蟹1斤裝1份，6月7日至6月9日每天上午10時10分開放排隊，10時30分開始摸彩，每人限摸1次。

市府提醒，自駕出遊到龜吼漁夫市集的民眾，不可不知鄰近停車秘境「石角海濱停車場」，從台2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，共有141個免費小客車位，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘。

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