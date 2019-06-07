拓展新南向市場 台東輔導夏雪芒果取得清真認證

2019-06-07 08:08

［記者張存薇／台東報導］「夏雪芒果」香氣濃郁、口感佳，是台東縣重要的新興水果，去年外銷新加坡、香港也創下亮眼成績，為了搶攻新南向等國際市場，台東縣政府輔導夏雪芒果取得「清真（Halal）認證」，也獲東南亞、中東貿易商詢問，縣府國際發展及計畫處長余明勳表示，縣府推出「台東靚好禮」輔導計畫，歡迎有意願取得認證標章的民眾報名參加。

台東縣農產品品質佳，縣長饒慶鈴說，台東縣好山好水無汙染，除釋迦為外銷貿易額最高的水果，其他包括夏雪芒果、米、茶葉等都深具國際市場潛力，要拓展更多元市場，除加強輔導農民友善種植環境外，更需重視整體農特產品行銷及產地溯源驗證機制。

余明勳說，縣府推出台東靚好禮計畫，希望協助在地農特產品取得銷售國際市場所需具備的歐盟潔淨標章（Clean Label）或穆斯林清真認證（Barakah Taiwan Halal Hub），希望讓「台東品牌」可以在年產值上看1.2兆美金的全球清真市場。握有入門卷。

他進一步說，要取得清真認證，往往因行政程序複雜、也需要好幾萬元的經費，為了輔導業者取得產品認證標章，縣府會進行訪視、諮詢及輔導，今年已輔導夏雪芒果、紅藜、薑黃粉、紅烏龍茶、金萱茶、小米、樹豆、洛神花蜜餞等14家業者、101項產品參加清真認證輔導。

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