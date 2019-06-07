曾邀林志玲選副總統被打槍 他發文惆悵說...

2019-06-07 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕44歲名模林志玲6日閃嫁37歲日本「放浪兄弟」成員Akira（黑澤良平），震驚演藝圈。曾邀林志玲搭檔參選正副總統的中華大學講座教授杜紫宸也在臉書發文感嘆，「二年前，一次美麗的邂逅...」，似乎忘不了當時的美夢。

杜紫宸在2年前表態參選2020總統大選，他在2017年6月5日接受廣播專訪時，被問到副手人選時，直接笑答林志玲。他也解釋，他自己涉獵政府運作及國防，就缺外交領域，而林志玲具有高顏值、高EQ及大智慧，且形象溫和，具備在國際社會展現親善能力。但遭林志玲打槍，「對政治沒有能力也沒有興趣，永遠不可能參與。」

6日晚間得知林志玲閃嫁的消息，杜紫宸也在臉書發文感嘆：「二年前，一次美麗的邂逅...。」並貼出當時多家媒體的報導，似乎對於林志玲結婚一事感到惆悵。

杜紫宸也提到前立法院長王金平宣布將不參加國民黨總統黨內初選一事，笑稱「王金平崩潰了！原本以為自己退出初選肯定是今晚電視新聞、明早四大報頭條，可是 .. 萬萬想不到 （真是人算不如天算） 竟被志玲姊姊攔胡了...」。

杜紫宸6日晚間得知林志玲閃嫁的消息，隨即也在臉書發文：「二年前，一次美麗的邂逅...。」並貼出當時多家媒體的報導，似乎忘不了當時的美夢。（圖劫取杜紫宸臉書）

杜紫宸提到前立法院長王金平宣布將不參加國民黨總統黨內初選一事，笑稱「王金平崩潰了！原本以為自己退出初選肯定是今晚電視新聞、明早四大報頭條，可是 .. 萬萬想不到 （真是人算不如天算） 竟被志玲姊姊攔胡了...」。（圖劫取杜紫宸臉書）

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