文化部：文創成果登上國際展現台灣價值

2019-06-07 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕文化部今（6日）於行政院院會進行「建構文化內容產業生態系推動成果與未來重點計畫」報告，表示台灣文化內容產業已架構出涵蓋產製、金融、環境與國家品牌的生態系統藍圖，並有多項成果，在國際展現台灣文化價值。

文化部解釋，文化內容具高附加價值，能幫助打造國家品牌形象，也是國家軟實力，知名美劇《冰與火之歌》與韓國男團BTS（防彈少年團）都是國際上的成功案例，而台灣的插畫、紀錄片及小說等各形式的作品也在國際備受肯定，如電影《比悲傷更悲傷的故事》和動畫《幸福路上》等文創產品。

文化部在文創產業方面的政策共有七大行動方案，從2017年到2020年的整合獎補助資源共有逾100億經費，其中「強化原生內容IP開發」方案包含「推動超高畫質電視內容升級計畫」，該計畫的重點成果有《你的孩子不是你的孩子》等電視劇，其中今年3月24日開始播送的《我們與惡的距離》，於23國及HBO播出，讓台灣站上世界舞台。

文化部指出，台灣文創產業市場規模難以發展，且面臨產業規格萎縮與產業人才流失等挑戰，其中原因包含業者自有資金不足，民間資金也不願投入，而政府補助/投融資資源有限，導致資金無法有效對接。且在地原生題材開發不足，從創作到作品缺乏支持體系，也造成產製量不足的問題，除此之外仍有傳播管道不足與科技應用有限等挑戰。

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