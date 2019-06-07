你「會」養狗嗎？ 美女訓練師分析：這六種人不准養狗！

2019-06-07 09:35

〔影音新聞／綜合報導〕很多人喜歡養狗，但卻不一定知道怎麼養狗，經常因為資源或心態準備不周，養了不只是互相折磨，也為鄰里帶來困擾。寵物訓練師艾咪就根據她的經驗，列出六種她覺得還不適合養狗的人。想要養狗的朋友，注意一下你是否有以下狀況吧！

1.非常期待參加狗聚或寵物展的人

如果不具有專業知識或經驗，貿然的帶狗與其他的狗見面相處會非常容易造成衝突。一旦發生衝突，主人又沒有能力應對，有可能會造成狗狗一輩子的陰影。

2.認為狗狗必須打完三劑疫苗才能出門的人

狗狗的社會化黃金期非常短，等到三劑疫苗打完才出門將會錯過相當多社會化的機會，未來也難以彌補。

3.沒有辦法每天早晚各撥出一個小時陪伴狗運動的人

如果想要與狗擁有緊密的關係，那就必須要花出相對應的時間與心力。早晚兩個小時是最低標準，如果連這樣的標準都達不到，那與狗相處勢必會遇到更多困難。

4.因為別人的狗可愛才想養的人

別人的狗不可能跟自己的狗一模一樣，如果只是因為別人的狗可愛才想養，可能並沒有做好接受自己的狗跟別人不一樣的心理準備。

5.一個月無法撥出一萬元養狗的人

雖然在生活上有很多地方可以節省，例如洗澡、剪指甲或者買便宜一點的飼料。但是狗狗並沒有健保，一旦生病就會是相當大的一筆花費，有些病甚至是需要每個月付費打針買藥。另外每個月都有必須買的預防藥，如果每個月都撥不出一萬元養狗，可能還需要多存一點錢，才能考慮養狗。

6.連去哪裡買書學習養狗都不知道的人

以上五點都還是改變心態或者多做準備就可以考慮養狗，但如果連資料收集的能力都沒有的人，也難以想像有能力可以給狗一輩子的幸福。

養狗不是兒戲，是必須要承擔一個生命。學會方式並有正確的心態，才能讓毛小孩跟自己都快樂，達到雙贏的局面喔！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法