桃市就服處12日徵才 最高薪70K

2019-06-06 19:34

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府就業服務處與退除役官兵職業訓練中心，12日將在退除役官兵職業訓練中心舉辦徵才活動，邀請統聯客運、金格食品等40家廠商，釋出約1900個職缺，其中鴻佰科技開出工程師月薪3萬5000元至7萬元，是最高薪資職缺，求職民眾可以把握機會。

桃市府就服處長劉玉儀表示，此次徵才活動主要針對在訓練中心內集訓的學員所辦，開出的職缺以保全業、物流業及貨運業居多，同時也邀請科技製造業及服務業等相關廠商，其中鴻佰科技釋出11個職缺，分別有製程工程師2名、物控工程師4名、IC測試工程師2名以及一般測試製程工程師3名，應徵人員須是電子、工程相關科系畢業，或是有相關職業訓練經驗。

此外，統聯客運開出駕駛員月薪4萬500元至6萬5000元徵才，中興大業巴士則是徵求30名駕駛員，依上班時制不同薪資也有所不同，周休二日制薪水5萬元、雙班制薪水介於4萬元至5萬3000元間，單班制則是落在5萬5000元至7萬元，需要具有大客車執照，該公司還開出10個儲備幹部，薪水3萬8000元。

劉玉儀表示，這次徵才活動也有台耀化學、迎廣科技、金格食品、阿瘦實業、全家及萊爾富等40家廠商提供多元優質職缺，滿足多元化的求職需求，歡迎訓練中心學員及有意尋職民眾多加把握應徵機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法