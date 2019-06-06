綠營執政不分黨派 李永得用這個工程開工證明

2019-06-06 19:16

〔記者黃美珠／竹北報導〕「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」的一期工程今天動土，到場、偕同新竹縣副縣長陳見賢共同主持開工儀式的客委會主委李永得趁機澄清說，民進黨執政不分黨派，這場典禮剛好證明去年底一度被誤會，說要被撤銷的竹北國際客家藝術村案並沒有被停掉，相反的，當時引發誤會的爭議工程今天開工了，計畫明年6月就能完成！

而保存良好、充滿客家元素的汾陽堂，李永得參觀後認為具備吸引外國、年輕藝術創作者的魅力，非常適合作為駐村藝術家的駐村創作點，有助硬體景觀改造後，下一步具體打造出竹北國際藝術村，進行國際藝術交流，他特別跟縣府文化局局長李猶龍分享當年他在美國駐點沉潛的心得和經驗，認為竹北的環境大有可為。

李永得說，竹北六張犁東興圳整體景觀再造是浪漫台三線中很重要的一案。因為東興圳這一帶的六家地區，是全台灣唯一在都市計畫區內用法律保存客家文化的保存區，所以客委會從10幾年前在客家文化的保存上，就跟新竹縣政府一起投入很多的努力。

以致在竹北這樣的新興城市景觀中，像汾陽堂一樣，四周有很多櫛比鱗次的新大樓，但在這些新大樓中，卻仍可看到客家傳統聚落的建築，這是國際級的景觀。未來在景觀再造的工程完成後，就會成立國際客家藝術村，成為實施國際藝術交流的所在。

李永得也消毒說，客委會去年在新竹縣的前瞻基礎建設中有兩個很重要的案子，分別就是竹北東興圳景觀工程內的國際客家藝術村計畫，另一個就是竹東的客家音樂村。

他說，音樂村因為土地所有權的問題，目前暫時停擺。至於國際藝術村部分，客委會去年看到縣府作業的方式，擔心可能會耽誤到時程，才會打電話通知縣府承辦人溝通如何加速如期進行，沒想到造成當時的縣長邱鏡淳誤會，進而公開宣布前述2案都停下來。

李永得說，其實民進黨政府建設不分黨派，只要對客家地區有幫助的，一定都會大力支持。如今去年的誤會隨著新的縣府團隊上台而一掃而空，去年引發爭議的工程今天也動土了，這證實了去年是誤會一場，客委會本來就沒有要停本案，好意所引起的誤會就用這個開工典禮來證明。

新竹縣政府說，「竹北國際客家藝術村」共有兩個案子，分別是「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」和「竹北六張犁藝術聚落活化計畫」，前者以東興圳沿線為主，後者則已盤點完六家地區相關的資源和周邊環境，進行區內各棟古蹟歷史建築營運方案及可行性的檢討評估，目前希望能早日凝聚更進一步的發展共識。

縣府說，至於東興圳整體景觀再造計畫在2017年獲得客委會補助列入前瞻基礎建設計畫，核定總經費2億元，分兩期工程。

今天開工的第一期，工區包含自強南路與中山高之間的水圳，全長約1.1公里，工程內容除有整地、也有水圳環境改善、施設景觀、鋪面、植栽等。

至於第二期工程，預估在今年7月發包，將以改造歷史建築汾陽堂、六家民俗公園、公3公園等的水圳周邊整體景觀為主，計畫將藉由水圳串連這些豐富的歷史建築與現代人文景點，保留大量的客家元素，重塑客家聚落的魅力。

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