打擊海廢污染 基隆海洋廢棄物暫置區啟用

2019-06-06 15:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕海洋污染日益嚴重，基隆漁民在2017年自發性成立「環保艦隊」，出海捕魚還會把海漂垃圾帶回岸上，但這些垃圾如何處置卻成為另一個問題，農委會漁業署今天在八斗子漁港舉辦海洋廢棄物暫置區揭牌儀式，讓漁民帶回來的海洋廢棄物有地方得以暫置處理，農委會副主委陳添壽表示，八斗子漁港是起步，未來南方澳、新竹也會陸續成立，配合環保單位去處理海廢。

基隆市沿近海漁船協會理事長林新永在2017年7月成立「環保艦隊」，目前規模已達80多艘船隻，平時捕魚時也會自主性清理海上垃圾，但這些海漂垃圾難以分類，後端如何處置成為另一個難題。

陳添壽表示，全球有1300萬噸海漂垃圾，嚴重影響生態，2年前起請各區漁會鼓勵漁船主（船長）配合地方環保機關加入環保艦隊行列，迄今沿海各縣市均已成立環保艦隊，共同為維護海洋環境而努力。

陳添壽說，為了讓漁船將海上廢棄物帶回港區後，有地方得以暫置以利後續做分類處理，已經在漁業署主管的南方澳漁港、新竹漁港、梧棲漁港及八斗子漁港等 4 處第一類漁港完成廢棄物暫置區的設置，之後將逐步完成第一類漁港的設置，至於地方政府管理的第二類漁港，也會督請他們儘速辦理。

林新永說，海上垃圾很多，有了海廢暫置區，以後大家會更有意願把海漂垃圾帶回來，每當梅雨季節大雨一來，就會把岸上垃圾沖下海，他們最怕大樹木，會造成船隻受損或失去動力，在海上一看到就要馬上拉上船，以免產生危害。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法