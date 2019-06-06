讚！首屆「MATLAB深度學習賽」 元智電機拿季軍

2019-06-06 14:29

［記者陳恩惠／桃園報導］元智大學電機系熊甘霖教授指導博士生陳訢畬、大學部學生吳柏諺2人組成「強化者」團隊，參加美國工程軟體研發大廠MathWorks公司、台灣鈦思科技主辦「第一屆MATLAB深度學習競賽」，與工業技術研究院合作，利用深度學習技術，以實際的企業應用作為實戰競賽題目，首次參賽就獲得第3名殊榮！

「第一屆MATLAB深度學習競賽」是以「無人商店自動結帳系統」作為應用主題，模擬無人商店結帳系統的情境，參賽者須利用深度學習技術開發影像辨識演算法，辨識零售商店內常見的指定商品，由主辦方驗證辨識準確率及速度；元智電機的強化者團隊則以準確度達所有參賽團隊次高、綜合評量第三的成果獲得季軍佳績。

這次競賽共有191組逾500人參賽，賽程包含培訓課程、第一階段競賽及第二階段競賽，時程長達5個月，國內零售業者積極搶攻無人零售商店市場，準確、快速辨識的結帳系統，以及利用AI科技增進消費在店內愉悅的購物經驗是最大的技術關鍵。

熊甘霖教授表示，這次競賽競爭激烈，不少參賽隊伍專精於影像處理，因此強化者團隊以非影像辨識的研究相關背景得到季軍，特別要感謝團隊學生於5個月的賽程中全神投入。

身為隊長的電機系博士生陳訢畬說，這次能與眾多優秀的AI團隊切磋，收穫十分豐碩；電機學生吳柏諺則表示，這次機會難得，能夠得名讓他在元智大學四年的求學生涯畫下完美的句點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法