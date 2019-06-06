台西海口故事屋夢幻娃娃玩具展 上千珍稀芭比娃娃推展童夢起點

2019-06-06 12:23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉海口故事館8日正弍營運，首展由服裝設計大師林國基策劃「童心看世界‧夢幻娃娃玩具展」，展出他珍藏上千個珍稀芭比娃娃及絨毛玩具、積木玩具等，期待給大小朋友一個童夢起點。

海口故事屋原為海口庄長官舍，首建於1937年，2006年登錄雲林縣歷史建築並展開整修活化，變身海口故事屋。

海口故事屋館主丁仁桐表示，海口故事屋8日正式開館，邀請出身台西的設計大師林國基策展，除了展示芭比娃娃、迪士尼玩具、公仔等玩具外，林國基也為這項展覽設計服裝，當天開屋活動邀請模特兒走秀。

林國基表示，早期雲林台西等偏鄉地區經濟環境不佳，很多人小時候沒有錢買玩具，卻都擁有玩具童夢，自己取木頭或生活中廢棄物自製玩具，現在他希望透過玩具展，讓每個小孩都能圓玩具夢。

丁仁桐表示，「童心看世界‧夢幻娃娃玩具展」，展期為6月8日至7月28日，現場展出包括1959年出品、首次在美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）曝光的第一個芭比娃娃、100年前的法國古董陶瓷娃娃、知名電影卡漫公仔...等， 開幕展結合服裝走秀、歷史與故事，交織出復古的懷舊氛圍。

故事屋開幕後，除常態性導覽外，未來更將規劃文化資產志工培訓、新住民繪本故事說演、藝術展覽、國際藝術志工交流等活動，發揮故事屋結合藝術與多元文化之功能性。

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