中正橋改建將拆除橋 議員憂交通黑暗期

2019-06-05 20:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市市永和區往返台北市的重要橋梁中正橋改建，已經在5月6日開工，高灘地工程管理處日前與地方進行說明會，要求使用橋下高灘地的單位、設施，在6月15日前撤離，以利後續拆橋工程推進；新北市議員連斐璠表示，之前說不會拆橋，如今卻說要拆橋，將造成交通黑暗期。

工務局長朱惕之解釋，川端橋是日治時期建造，為因應車流增加，後來在橋上面如「蓋帽子」般增建中正橋，如今兩者幾乎合而為一；改建會拆除增建的中正橋，在其上新建鋼拱橋，而舊川端橋會保留作為行人、單車通行至高灘地。

交通局長鍾鳴時表示，會盡量將施工期間的衝擊降到最低，除了「先建（便橋）後拆（中正橋）」外，整個工期都要求維持「3來3往」雙向各3個車道。

連斐璠表示，永和地狹人稠，老人會、長青會等使用橋下高灘地已經多年，如今要遷離，短時間恐不容易找到適合長輩活動的場地；加上對地方交通的衝擊，市府一定要做好應變措施，將對地方的影響降到最低，縮短影響時間。

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