雙北合作！侯友宜、柯文哲出席中正橋動土

2019-05-06 15:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接雙北市的交通樞紐中正橋因橋樑老舊，有安全疑慮，台北市政府主辦改建工程，歷經多次流標，今天舉行開工典禮，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲及地方民代受邀出席，主橋段預計2023年完工。

侯友宜表示，中正橋是連接新北市永和區與台北市中正區的重要橋樑，不但帶動兩市的繁榮，也連結兩市的感情。因橋梁本體老舊，加上防洪、防震不符合現行規範，須進行改建，改建工程由雙北市政府共同負責、承擔，主橋段預計於2023年4月完工。完工後的中正橋將是一座方便、以人為本的橋梁，除提升防洪耐震能力，確保使用安全，更能保留歷史建物，再現「川端橋」風華。

台北市長柯文哲表示，中正橋因年代久遠，防洪耐震系數不足，2011年起辦理改建評估工作，因舊橋古蹟保留等問題，遲至今日才開工。施工期間不免對周遭民眾造成噪音、粉塵等影響，希望民眾多包涵，台北市政府會用最快的速度儘快完工。

台北市工務局新建工程處指出，中正橋採分階段施工，施工期間實施交通維持措施，將先施作交通便橋，維持現有行車動線及雙向各3車道配置，把交通影響降到最低，並呼籲駕駛人行經工區時務必減速通過，依交通指揮人員引導通行。

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