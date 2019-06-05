新知》女孩們注意！食藥署：提醒髮廊「染燙要隔一週」

很多女性選擇同時染燙省麻煩，但皮膚科醫師和食藥署都提醒，這樣非常傷髮質，建議至少隔一週，未來也規定在染燙髮劑和脫色脫染劑包裝上要加註警語。圖為「學姊」黃瀞瑩染髮造型。（資料照，圖擷取自「Kairos Hair Salon」臉書粉專）

2019-06-05 19:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕很多女性到髮廊染髮、燙髮，為省時省力，通常都同一天染燙，但皮膚科醫師和食藥署指出，同時染燙頭髮非常傷髮質，建議至少隔一週再染或再燙，未來也規定在染燙髮劑和脫色脫染劑包裝上要加註警語。

主管化妝品、藥妝的食品藥物管理署預告，對染髮劑、燙髮劑和脫色脫染劑商品的包裝上加註警語，例如燙髮劑的商品外包裝要有「燙髮一週前後不建議進行染髮」、「避免接觸臉部和頸部」等警語。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，其實染、燙髮都很傷髮質，例如染髮是用化學藥劑打斷頭髮的蛋白質鍵結，將毛鱗片打開才能使藥劑進入頭髮，因此段時間內染髮又燙髮，傷害會更大。

黃毓惠說，以她自己的經驗，染和燙髮都會隔了一週才做，髮型設計師也會提醒。不過現在很多人仍為了省時和避免麻煩，染、燙髮都同一次做完。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生說，這次預告是因應「化妝品衛生安全管理法」所做的預告，其實目前市面上的染、燙髮劑都有標示警語，未來只是將它規定的更完善。若未依規定標示，最高可罰一百萬元罰鍰，新規定預計於後年七月一日上路。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法