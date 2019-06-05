台中市市長公館整修重新開幕 不老食光餐廳慶優惠

2019-06-05 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市定歷史建築台中市市長公館打造不老夢想125號，去年通過文資審查後，針對主體建築側邊的日式和小屋部份展開整建修復，整修後重新啟用成「不老食光」餐廳今天由副市長楊瓊瓔與曾住官邸的前台中市林金標市長女兒林秀珠共同剪綵開幕。

市長公館在是台中市保存最完整的日治時期洋房宅院建築，也是「宮原眼科」的日籍眼科醫師宮原武熊當年在台中的住家，3年前社會局以OT模式委由弘道老人福利基金會經營，打造不老夢想125號，由長輩在食館服務，並推動不老夢想、銀髮就業和銀髮照顧。

市長公館不老食光餐廳，有銀髮就業的不老料理人在日式和小屋內製作家常美味中式定食料理的，並設置不老真人圖書、不老騎士紀錄片撥放、不老騎士繪本說故事等常態活動，將文化資產、藝文休閒、社會福利與銀髮照顧整合實踐。

與會來賓也走訪重新修復的和小屋空間，除加強安全結構，修復秉持「修舊如舊」原則細心保留當年屋樑、屋瓦、建材，裝上傳統日式窗櫺，不老料理人也製作的醋漬番茄玫瑰花和現作玉子燒，闊別65年、重回官邸的85歲林秀珠女士直說修復得很好，很舒服的空間。

弘道表示，不老食光目前有13位不老料理人與不老服務生，以及70歲曾開過燒臘店的長輩在候補實習中。餐廳每日推出一款不老料理人的拿手家常菜，有每份80元的「125號便當直送」外帶或外送服務外，內用客人更可以享用物超所值每份250元的「不老家常定食套餐」。

即日起於不老食光內用餐，除可享用每日限定一款的不老料理人拿手家常菜、無限暢飲手釀醋飲和天然花草茶外，餐後更附贈春一枝冰棒和「歷史建築臺中市市長公館」紀念茶包各一份；

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