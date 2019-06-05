牛眼窗、圓柱現身 原台南州會重現日治時期建築特色

2019-06-05 15:57

［記者劉婉君／台南報導］台南市定古蹟原台南州會去年啟動修復，將後期加蓋的建築拆除後，目前內部已可以看到日治時期的牛眼窗及圓柱等建築特色，讓1998年在原台南州會宣誓就職的市議員邱莉莉也說，「原來州會建築這麼美！」

原台南州會建於1935年，二次大戰後由台南市議會使用，1966年時因辦公空間不足，在原立面外增建6層辦公室，原有立面及內部建築原貌也大多被蓋住，1998年市議會遷移至安平區現址。

邱莉莉說，記憶中以前的議事廳很小，現在才知道原來建築那麼美而且非常通透，相信未來除了是中西區圖書館外，也將是新旅遊景點。

台南市文化局長葉澤山表示，原台南州會已有84年歷史，為日治時期現代化的建築，線條簡潔，牛眼窗點出古典特色，修復工程預計明年底前完成，將成為中西區富有歷史人文氣息的圖書館。

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