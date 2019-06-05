牛眼窗、圓柱現身 原台南州會重現日治時期建築特色

［記者劉婉君／台南報導］台南市定古蹟原台南州會去年啟動修復，將後期加蓋的建築拆除後，目前內部已可以看到日治時期的牛眼窗及圓柱等建築特色，讓1998年在原台南州會宣誓就職的市議員邱莉莉也說，「原來州會建築這麼美！」
原台南州會建於1935年，二次大戰後由台南市議會使用，1966年時因辦公空間不足，在原立面外增建6層辦公室，原有立面及內部建築原貌也大多被蓋住，1998年市議會遷移至安平區現址。
邱莉莉說，記憶中以前的議事廳很小，現在才知道原來建築那麼美而且非常通透，相信未來除了是中西區圖書館外，也將是新旅遊景點。
台南市文化局長葉澤山表示，原台南州會已有84年歷史，為日治時期現代化的建築，線條簡潔，牛眼窗點出古典特色，修復工程預計明年底前完成，將成為中西區富有歷史人文氣息的圖書館。
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原台南州會內部原有建築特色牛眼窗、圓柱再現。（記者劉婉君攝）
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原台南州會內部原有建築特色牛眼窗、圓柱再現。（記者劉婉君攝）
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原台南州會內部原有建築特色牛眼窗、圓柱再現。（記者劉婉君攝）
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台南市文化局長葉澤山與台南市議員邱莉莉會勘原台南州會修復工程。（記者劉婉君攝）
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台南市文化局長葉澤山與台南市議員會勘原台南州會修復工程。（記者劉婉君攝）