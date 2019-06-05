去年選舉電視新聞最常看到誰？ NCC統計：韓國瑜

2019-06-05 15:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕每逢選舉，電視新聞充斥選舉新聞情況嚴重，國家通訊傳播委員會（NCC）今發布去年九合一大選電視新聞統計報告，國內主要有線、無線新聞台中，中天的選舉新聞占了大約7成，為各台之冠；而被各台報導時間最長，數量最多的候選人則是高雄市長韓國瑜，成為媒體曝光王。

此研究是在去年選前2週開始，針對台視新聞台、中視新聞台、華視新聞資訊台、公視、壹電視新聞台、年代新聞台、東森新聞台、中天新聞台、民視新聞台、三立新聞台、TVBS新聞台等11個頻道，在7至8時、12至13時、19至20時、0至翌日1時等4時段進行，遇到如果是非播報新聞則略過。

在各台政治新聞比例方面，統計顯示，中天新聞台2週以來的新聞總則數為1358則，政治新聞就有946則，比例超過6成9；而2週新聞總秒數為15萬4680秒，政治新聞總秒數更高達11萬8634秒，比例超過7成6，都高於其他各台。

至於在候選人露出方面，被報導總秒數前5名分別為韓國瑜、行政院副院長陳其邁、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、前立委姚文智。不過事實上韓國瑜與其他人差距甚大，以選前1週的統計為例，韓國瑜被報導新聞則數各台總和為929則、秒數達12萬1006秒，距離第二名的陳其邁的456則、6萬4383秒幾乎差了2倍。

再以11個電視台報導曝光度前5名候選人比較，韓國瑜在台視、中視、華視、公視、東森、中天、三立、TVBS等8台都是第一名，占比普遍在1成至2成，但中視及中天播報韓國瑜的比例都超過5成。至於陳其邁則在壹電視、年代、民視等3台領先，比例則都不超過2成。

NCC表示，這是第一次做此統計分析，目的在於將完整資訊揭露，主要因為去年在地方公職選舉期間，接獲民眾檢舉有報導失衡狀況，輿論反映之下，當時除了移送到中選會外，也委託政大進行研究統計。也藉此研究統計報告，提醒媒體注意公平原則、自律規範，並且應確實執行。

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