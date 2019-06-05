桃園興建日產11.2萬噸再生水廠、化糞水為資源

2019-06-05 15:34

［記者謝武雄／桃園報導］鑑於水資源日趨珍貴，市府獲內政部營建署補助廿七億元，將於北區水資源中心興建日產量十一﹒二萬噸再生水廠，提供優良水質，供應給工業區、產業專區使用，市長鄭文燦也打趣地說，新加坡總理每年元旦都會喝一杯再生水，來證明再生水品質無虞，他雖然沒有當總理，但桃園再生水廠啟用時，他和水務局長都會喝再生水來證明品質無虞。

鄭文燦今天主持市政會議，聽取再生水廠簡報後表示，，桃園人口及產業成長快速，也有許多製造業及高耗水產業設廠桃園，因此民生用水及工業用水需水量不斷增加，配合聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），在西元2030年以前，需大幅增加各產業用水使用效率，確保永續的淡水供應與回收，以解決水饑荒問題。

鄭文燦說，水務局已經開始推動各機關單位使用水資源回收中心放流水，用於路樹澆灌、道路洗街、工地抑制揚塵等，另內政部營建署也已同意桃園北區水資源回收中心設置再生水廠，納入全國再生水示範計畫，放流水回收再利用計畫」納入「公共污水處理廠放流水回收利用示範推動方案」示範案辦理，總經費高達27億元，將分3期建設，第1期工程預計113年完工，可日產4萬公噸再生水，全期完工後，可日產約11.2萬噸再生水。

鄭文燦表示，再生水雖然成本較高，但不受乾旱影響，不失為穩定的水源，由於用於民生，民眾還有疑慮，市府也將於提高再生水標準後，與產業協調優先使用權，將水資源中心放流水重複利用，成為大型染整廠、印刷電路板廠、石化廠等工業使用。

水務局長劉振宇表示，北區水資源將設計日產量11.2萬噸再生水廠，興建中的中壢水資源回收中心完工後，預計全期可再生產8.7萬再生水，提供各工業區及產專區使用，可有效降低水資源開發需求，提供穩定的供水。

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