重內涵不重外表！黃偉哲臉書PO文介紹台南芒果吃法

2019-06-05 14:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選黨內紛擾暫擺一邊！台南市長黃偉哲今（5）日扮「芒果達人」，在臉書PO宣傳短片逗趣解析芒果品種，逗得網友留言「有一種爽是整盤芒果都是自己的」。

黃偉哲宣傳6月20日「台南芒果主題日」，今天臉書新上架宣傳片，他親自動手作「一大盆 」芒果冰，炎炎夏日格外解暑好吃。只是他將布丁、芒果混亂一團，煉乳「一直擠一直擠…」，直說「芒果冰不加煉乳，不如不吃」，讓小編笑翻「虧」他擺盤好像不怎麼美，黃偉哲則自我調侃說「好吃就好，我個人重內涵不重外表。」

黃偉哲說，6月20日為台南芒果主題日，代表色票是鮮艷的寶石紅，主題日當天入住台南特定85家旅宿，不僅享有優惠，還送你好吃的芒果乾。上網還加碼，抽台南在地好吃的芒果禮盒。

網友留言：「台南市長就是有在做事，不像隔壁的高雄人」、「真的越來越胖了」、「這個吃法是要挑戰文燦嗎？」、「一级棒！比網紅還認真專業。」

台南市觀光旅遊局說，6月22日至7月14日為「台南國際芒果節」，推出主題日為活動暖身，彙集85家旅宿業者專案優惠房型，民眾除了可享住宿至少5折、最低21折的超值優惠，還可隨房獲贈芒果乾，以及參加抽10組台南大阪及台南香港來回機票，加碼贈價值1000元的頂級紅寶石愛文芒果禮盒50份。

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https://www.facebook.com/taiwanweicher/videos/2208404705934182/

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