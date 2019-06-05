紀錄片午夜場空無一人！陳彥博1人包場哭了

知名台灣超馬選手陳彥博的超馬紀實紀錄片近日在台灣27家電影院上線，但他今日卻在臉書難過地發文指出，昨晚午夜場沒有賣出一張票，他為了維持無空場紀錄，只能自掏腰包到電影院看戲。（圖擷自陳彥博 Tommy Chen臉書）

2019-06-05 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名台灣超馬選手陳彥博是亞洲首位完成世界7大洲、8大站極地超級馬拉松賽事的運動選手，近日他的超馬紀實紀錄片在台灣27家電影院上線，但他今日卻在臉書難過地發文指出，昨晚午夜場沒有賣出一張票，他為了維持無空場紀錄只能自掏腰包到電影院看戲，甚至在戲院忍不住哭出來，讓看到的粉絲直呼不捨，紛紛為他留言打氣。

陳彥博今日凌晨近3點時在臉書發文，指他昨晚收到通知，自己的超馬紀實紀錄片《出發》昨晚的午夜場一張票都沒人買，由於目前還沒有空場的紀錄，他雖然一整天都忙著跑所有宣傳活動和工作及訓練，仍火速趕往電影院買票，沒想到當他買票進到戲院，眼前所見真的是全場空，一個人都沒有，讓他直呼「好不想接受這事實」。

陳彥博說，雖然上映前就想過會有這樣的情景發生，畢竟紀錄片沒有漂亮的女主角，也沒有明星陣容，更不是好萊塢大片，但看著螢幕上，爸媽在戈壁擔憂看著他的神情，以及爸爸顫抖講話等待他的聲音，讓他想起好久，沒好好和爸媽說話、看著爸媽的臉，讓他在戲院眼淚無法止住的哭了出來。陳彥博說「戲院只有自己的回音環繞，強烈的孤單感，撞擊著我，周遭沒有任何人，這感覺，像似回到了荒野，為了夢想，獨自一人」。不過他也不忘在文末呼籲，希望看到該篇文的網友能帶著更多人一起進戲院，「支持出發，直到最後一刻。」

該文PO出後引發不少網友迴響，紛紛留言為他打氣。像是有網友PO出電影票，留言說「我們這場全坐滿沒什麼好說，我要說的是還有一位視障人士...連看不見的人都來聽你的夢想、聽你的堅持！你真的很棒，我們都不懷疑你，你也不要質疑自己」。紀錄片導演葉蒼霖也在留言中說，「我是林義傑絲路及蒙古記錄片的拍攝者，其實..不必沮喪，有些事是作給自己的，沒進戲院不代表不支持你，加油，你是最好的。如果考慮不賺錢的話，下映後放網上，讓更多沒空進戲院的人都能見到」。

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