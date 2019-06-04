台灣廟慘被修成「日本臉」 縣府震怒要求恢復原狀

2019-06-04 23:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣府斥資600萬元修繕北斗鎮歷史建築「富美館」，豈料廟方在竣工後不久又自作主張做大型「鳥居造型」遮雨棚，整間富美館原有的建築風味盡失，文化局聞訊後震怒，已要求廟方限期內恢復原狀。

廟方表示，他們願意復原，但還在等縣府的公文，因為縣府答應要派專家來協助，至今都未見專家過來。

富美館主祠蕭府王爺，位於北斗鎮農會對面，是古色古色的「角頭廟」，因建築古樸又具歷史價值，被列為彰化縣歷史建築，主結構年久失修、多處毀損，縣府前年斥資600多萬修繕，去年8月完工交由廟方管理。

廟方考量金爐曝露日曬又無遮雨棚，便將原有的金爐簡易遮雨設施削除，再大肆施工，打造一「鳥居造型」遮雨棚，又懸掛一LED廣告燈。此造型引發議論，民眾稱「台灣廟變日本臉」，廟方推稱「神明指示」。

文化局長張雀芬說，富美館是歷史建築，依文資法規定，任何營建工程不得破壞古蹟之完整，亦不得遮蓋古蹟之外貌；古蹟主結構保存應優先考量文化資產價值之原則，若須修繕應由保管人提出計畫，文資委員會審核通過才得以辦理。廟方觸法相當明顯，依文資法第106條規定，可處新台幣30萬以上，200萬元下之罰鍰。

張雀芬說，此事凸顯廟方人員對於法規的不了解，並不能因為「神明指示」就能大肆修建，他們會輔導廟方協助復原。

她指出，縣內諸多歷史建築，管理人都非常縣府本身，尤其寺廟都由地方人士組成，對於建物和文資及消防法規都不了解，他們將會開辦課程，指導管理人員了解自身的權益和責任。

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