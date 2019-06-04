吸引Uber司機轉職 大都會新入隊方案最高優惠7.2萬

2019-06-04 22:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部近日將公告修正汽車運輸業管理規則第103條之1，最快10月8日開始取締違規車輛，令許多Uber司機擔心未來工作能否維持下去。除台灣大車隊6月起推出元計程車司機全新入隊獎勵方案，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享2萬元回饋外；大都會計程車今也宣布，即日起推全新入隊獎勵方案，最高享7萬2千元優惠，讓Uber司機轉為合法計程車。

大都會全新入隊獎勵方案，即日起至10月31日止，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享6萬元回饋；另外，為方便Uber司機改掛多元計程車牌照，更補貼1年行費共1萬2千元。針對Uber司機轉多元計程車的各種疑問，像是租賃車押牌費可領回來嗎？保險費可退嗎？牌照稅、燃料稅能取回嗎？發票稅、車體稅怎麼辦？車貸怎麼辦？車輛轉貸怎麼做？轉貸利率如何？購車有補助嗎？租車有補助嗎？怎麼考到執業登記證？考取率如何？如何準備等種種疑難雜症，均會提供完整的免費諮詢服務。

大都會計程車表示，車隊不僅持續創新開發出55178叫車APP、LINE、FB等聊天機器人叫車、網路叫車等多元化叫車功能，同時也是國內第一家叫車App提供信用卡支付、ApplePay、GooglePay的車隊。司機端App方面，除操作簡易外，還能讓司機載客時可無縫接軌下一單、休息時間也能排班、提供熱區等賺錢資訊。大都會計程車指出，多元化計程車司機月入10萬元比比皆是，更有一條龍服務協助租賃車轉貸、掛牌、租車、購車服務，讓Uber司機轉多元化省最多。

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