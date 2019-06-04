燈節嘉賓成塗鴉怪客橫行台北？ 柯文哲：一定要抓

2019-06-04 18:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近來北市街頭處處可見一個黑色噴漆，不知為何物的怪奇人頭塗鴉，一旁還標註「柯P」，這些塗鴉遍布路燈燈桿、變電箱等，甚至是前梵蒂岡大使館外牆也遭殃。氣得民眾向台北市議員鍾沛君陳情，痛批這些塗鴉到處都有，這是什麼「邪教符號」嗎。

鍾沛君今在議場市政總質詢時語諷表示，這個塗鴉到處都有，不解是柯粉太喜歡柯市長，還是柯黑想要黑柯市長，且台北市街頭到處都有，為什麼環保局沒有主動發現，行政效率未免太過低落。

柯文哲看著鍾沛君提供的照片，直言「人家沒有同意亂畫一定是不對的，一定要抓。」他還不忘點評，「這也不是畫得很好看啊」、「畫也畫得好看一點。」

鍾沛君質疑，塗鴉客「大腸王」竟是燈節貴賓之一，有自己的專屬帳篷，還在IG嗆「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」既然觀傳局可以找得到他，為什麼環保局找不到他開罰？

鍾沛君表示，公然挑戰公權力的不僅是大腸王一個人，近來也有外籍人士在東區店家鐵門噴漆作畫，僅管塗鴉過程全程都被監視器拍下來，但至今還是抓不到人，房東欲哭無淚，只能貼懸賞告示，自力救濟。

環保局長劉銘龍表示，依照廢棄物清理法，違法塗鴉可開罰1200元至6千元不等，今年3月市刑大有移送過來一件，已開罰6000元。

劉銘龍說，目前不確定這些塗鴉是不是就是「大腸王」本人所繪製，會再訪談該藝術家，一但確定是大腸王本人，就會依法開罰。另外也拜託警方，如果清潔隊員發現塗鴉，就會去調閱監視錄影帶，看看行為人是誰。

市警局長陳嘉昌表示，不清楚這件事情，會回去了解，全力查緝，人民的小事就是我們的大事，將全力偵辦。

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