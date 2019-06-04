花蓮軟腳黑面琵鷺雙亡 肉毒桿菌致命

2019-06-04 16:08

［記者王峻祺／花蓮報導］國家重要濕地花蓮溪口，上月有2隻過冬北返的黑面琵鷺，疑似生病癱軟溪中遭民眾發現通報，動植物防疫所獲報前往救援，但送醫後的黑面琵鷺不斷下痢，2天後因病重陸續死亡，經剖檢驗出體內有肉毒桿菌毒素，加上腸道多量線蟲寄生，獸醫推測為肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，終致急性腎衰竭而亡。

花蓮縣政府農業處表示，2隻黑面琵鷺送醫前已體力虛弱，經檢查無外傷，且有體外寄生蟲，臨床症狀為無法站立、軟頸、虛弱等，當日獸醫給予輸液及抗生素進行支持療法，防疫所同步採集血液送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行肉毒桿菌毒素檢測。

縣府農業處指出，2隻病鳥因不敵病重陸續死亡，屍體寄送畜衛所進行剖檢，檢驗結果顯示體內有肉毒桿菌毒素、腸道則因多量線蟲寄生導致下痢，推測死因是肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，終致急性腎衰竭。

農業處強調，這次黑面琵鷺救援任務是花蓮首例，也是花蓮生態保育推廣有成的經典案例，透過民眾自然觀察，發現異常後通報主管單位並啟動救援，病鳥最後雖不幸死亡，但整體救援過程讓相關單位都獲得寶貴救傷實務經驗，有助日後保育工作的執行與野生動物救傷後送。

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