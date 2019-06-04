當遠古化石遇見當令芒果！南市農業局以觀光行銷產業

2019-06-04 15:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕逾4600件珍貴館藏的台南左鎮化石園區，開幕迄今掀起觀光熱潮，市政府農業局結合即將到來的芒果採收期，推出優惠活動，憑入園門票，就有折扣，考古與產業等地方2大特色，一起行銷。

市政府在芒果季限定的「看化石送好康」活動，即日開始，到8月底為止，玉井、左鎮、南化等區農會，以及走馬瀨農場等都共襄盛舉，配合推出優惠。

憑化石園區門票，在玉井區農會的熱情小子冰店與左鎮區農會的驛站冰店，芒果冰打9折，到走馬瀨農場，也可享優待票。

而南化區則是歡慶化石園區開幕，還有台南國際芒果節將至，芒果乾一律8折。

農業局今天為優惠活動熱鬧造勢，主任秘書吳威達表示，台南是國內最大芒果產區，逾5成改良品種都來自這裡，分佈在玉井、南化、左鎮、楠西、大內與官田等地，因甜度高，已建立市場口碑，結合正夯的化石園區，聯合推廣，希望能獲得加乘的效益。

吳威達說，市政府農業局也將於6月22日至7月14日推出芒果節系列活動，歡迎全國各地民眾安排時間到訪、遊賞，大小朋友一起來吃、喝、玩、樂。

南化區農會總幹事溫進添指出，雖然今年開花較多，但因疏果得宜，產量平穩，且生長期間雨水較少，收成品質相當不錯，值得推薦。

左鎮農會理事長李茂昌則提到，配合芒果節活動，今年也推出了「樹蔭下ㄟ風味餐」，以在地食材，新鮮上菜，目前已開放訂桌，洽詢電話：06-5731716轉115。

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