端午節粽子熱量恐破表 八里療養院營養師建議這樣吃...

2019-06-04 13:13

〔記者周湘芸／新北報導〕端午節即將到來，吃粽子為民眾應景的習俗活動之一，但衛生福利部八里療養院營養師羅怡文提醒，市面販售的粽子口味繁多，為求好吃，食材的膽固醇及脂肪酸含量恐超標，為避免增加身體負擔，建議餡料可使用雞肉、瘦肉、豆製品或海鮮來取代，糯米則混加五穀米、糙米等，並準備蔬菜及水果搭配食用，增加飽足感。

羅怡文指出，市面販售的粽子為求好吃，平均一顆熱量約500至600卡，相當於一餐的熱量，且材料多半選用五花肉、蛋黃、花生和豬油拌炒，並時常搭配沾醬使用，使膽固醇及脂肪酸含量過高。此外，粽子的主要食材「糯米」在烹煮後黏性強、不易消化，胃腸功能不佳的人易出現胃脹氣、胃痛、噁心、胃酸逆流，甚至會引發腸胃炎。

羅怡文表示，為減輕身體負擔，建議可從食材更換著手，其中，三層肉及蛋黃等高熱量餡料可使用雞肉、瘦肉、豆製品或海鮮來取代，並以滷取代炒減少油脂攝取；再者，糯米可混加五穀米、糙米、燕麥或紫米，餡料加入蒟蒻、香菇、杏鮑菇、竹筍和紅蘿蔔等蔬菜，可以增加纖維質含量、多種礦物質及維生素的攝取，同時具有穩定血糖上升的功用；醬料部分則是建議可稀釋使用以減少鈉含量，而花生粉為高脂食品，也建議減少使用量。

此外，羅怡文說，吃粽子的時候可以挑選份量小一點的，且一餐只吃一顆，另外準備蔬菜及水果搭配食用，增加飽足感，也建議民眾飯後起身走一走也可減少因糯米引起的消化不良、胃脹氣、腸胃不適等問題。

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