「emoji表情符號放暑假」首展 6月8日高雄駁二登場

2019-06-04 12:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕emoji表情符號取得德國授權，首次來台灣與插畫家聯名合作，6月8日至9月18日將在高雄駁二蓬萊區B6倉庫舉辦「emoji表情符號放暑假」首展，現場準備超大型扭蛋、表情符號牆、奇趣互動攝影棚等充滿驚喜歡樂的裝置，還有上百款台灣限量版萌萌噠的可愛商品，只有台灣可買。

主辦單位指出，表情符號傳達心情的方式，已成為網路生活文化，每天全球有超過60億個emoji表情符號，在行動裝置網路雲端來回穿梭，emoji彷彿是新世代的共通語言，讓訊息更多采多姿。

大家所熟悉的emoji擁有豐沛的創作資源，來自德國emoji company GmbH公司授權的原創設計就有多達17000多種風格元素，又喜文創工房將之運用發揮在各項商品中，充份展現其多元活潑的品牌特質。

為了讓大家更能感受emoji多變魅力，也由62icon邀請平台上26個品牌創作者共襄盛舉，其中最大亮點是和國立故宮博物院的合作，結合歷史經典及現代大眾的藝術元素，看emoji如何衝擊出令人期待的火花，26位插畫家讓本土的設計動能，跟世界級的設計品牌接軌，用emoji icon來創作出別具風格的作品，感受emoji多變的魅力。

主辦單位說明，62icon客製化平台26個插畫家角色與emoji表情符號結合說故事，開發台灣獨家商品，插畫家有Abujuju阿不啾啾、Molly Yellow黃茉莉、P714星球、Pigx3凹司釘、Sarri love you、Via Fang、y.zhen深夜日常、小八將、水沐柚子、中東王子、巫采蓉、芝麻‧綠豆‧丁點事、怪怪新村BO2、哈妮貓、背寶熊、萌果君Mangoking、想你熊Shiny Bear、傲蕉猴、漂漂老師、塵粒群、橘皮、麋鹿角Milu_J、謝伊琪、藝千、彎彎（以上按字母及筆畫排列）。

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