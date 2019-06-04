家境苦差點沒辦法畢業 他養雞回母校捐1000萬興學

2019-06-04 11:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東鹽埔鄉出生的徐國興，是屏東高中第21屆校友，求學時期家境清寒，差點沒辦法繼續唸書，長年在印尼經商的徐國興，事業有成後鮭魚返鄉，今天回到母校參加屏中學弟妹的畢業典禮，並大手筆捐出1000萬興學，報答母校栽培恩情，他說，國家要有好的人才，才會富強，而教育是一切的根基。

「我們是真正吃苦的一代！」81歲的徐國興，國小入學時遭逢戰亂，9歲才讀小學，早年因國民政府集中囤糧，連吃飯都沒米可以煮，當時學校老師的鄉音很重，無論學習國語、英語都備感困難，但徐國興力爭上游，與屏東高中同儕一起力拼考上大學，進入中興大學畜牧獸醫系就讀。

沒想到入學沒多久就遭逢八七水災，徐國興家裡的雞舍全軍覆沒，頓失經濟支柱，徐國興說，還好當時教授沈德奎帶著他去找教務長，幫他申請工讀金，讓他得以繼續求學，順利畢業，他常笑自己是「掃廁所」畢業的，因為求學機會得來不易，自己的學習過程也格外辛苦，所以特別希望能幫助地方興學。

大學畢業後，徐國興以專業人才資格受到卜蜂公司器重，先在泰國打穩根基，1982年再到印尼創業，篳路藍縷，克服當時印尼各種法令限制，多次挺過金融風暴，並在印尼創設最大的養雞場，2017年徐國興響應政府鮭魚返鄉，回台投資，成立興耀農畜生技股份有限公司，回台後也開始找回當時屏東高中的同學們。

徐國興的同學李燦煌多次提報徐國興為傑出校友，遭到行事低調的徐國興婉拒，李燦煌說，學生時代大家相當調皮，但他們班成績表現也相當亮眼，畢業後各自在事業上努力，徐國興多次婉拒傑出校友表揚，去年終於首肯，徐國興也當場捐了80萬給屏中，今年再捐出1千萬，希望在能力範圍內為母校做事，才不負傑出校友表揚。

徐國興的妻子杜由美說，先生在印尼時就大力推動印尼台北學校，在當時相當排華的印尼設校，是相當不容易的事，儘管過程艱辛他們仍不放棄讓台商子弟能在海外擁有學習華語的機會，現在台商子弟能在海外求學，讓銜接台灣高教課程更加容易，提升了台灣人才的競爭力。

徐國興的兒子徐元勝也表示，爸爸是8個兄弟姐妹中的老3，早年阿公是幫人家理髮的理髮師，家庭經濟相當辛苦，後來爸爸的大哥開始養雞，讓爸爸跟著投入養雞事業，大家庭生活不易，在刻苦的環境中透過教育翻轉人生，這是爸爸最希望能幫助下一代做的事。

屏東高中指出，徐國興不僅是傑出校友，也是清寒子弟的表率，這是學校創校以來收到最大筆的捐贈，這筆款項對社區高中的學子是很大的幫助，未來會將款項運用在清寒子弟、國際交流與校務發展上。

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